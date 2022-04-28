Роттердам, Нидерланды, 29 апреля, 2022, 00:08 — ИА Регнум. 28 апреля в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» футбольный клуб «Фейеноорд» в матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над французской «Марселью» со счетом 3:2.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

Забитые мячи: Сириль Дессерс (18’ Луис Синистерра) – 1:0, Луис Синистерра (20’ Рис Нельсон) – 2:0, Бамба Дьенг (28’ Седрик Бакамбу) – 2:1, Жерсон (40’) – 2:2, Сириль Дессерс (46’) – 3:2.

Составы команд:

«Фейеноорд»: Марциано, Гертрюйда, Сенеси, Маласия, Траунер, Кекчю (Хендрикс, 82’), Аурснес, Тиль (Педерсен, 89’), Синистерра, Нельсон (Линссен, 65’), Дессерс (Джаханбакш, 82’).

«Марсель»: Манданда, Салиба (Лирола, 85’), Перес, Чалета-Цар (Арит, 69’), Ронжье, Камара, Гендузи, Жерсон, Пайе, Дьенг (Милик, 85’), Бакамбу (Гуйе, 46’).

На матче работала английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты главного судьи – Стюарт Берт и Саймон Беннет.