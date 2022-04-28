Белград, 29 апреля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Пятнадцатый международный кино- и музыкальный фестиваль Kustendorf в организации прославленного сербского кинорежиссера Эмира Кустурицы откроется 6 мая в этнодеревне Дрвенград в Сербии. Об этом Кустурица сообщил 28 апреля, во время пресс-конференции в Белграде.

Kremlin.ru Эмир Кустурица

В конкурсной программе фестиваля будет показано 15 короткометражных фильмов из различных стран, включая Россию. Фестиваль откроет фильм «Перья» египетского режиссера Омара Эль Зойхария.

«В эпоху, когда птицы умирают не в терновнике, а сваливаются с неба под воздействием 5G-волн, когда человечество могла бы настигнуть сибирская язва или что-то еще хуже, что могло бы выйти из одной из тех недавно обнаруженных биолабораторий, мы возвращаемся к гуманной предпосылке о том, что кино больше самой жизни», — процитировало агентство «Танюг» слова Кустурицы.

Напомним, что Kustendorf является фестивалем авторского кино и проходит по традиции в этнодеревне Дрвенград, которую построил Кустурица.