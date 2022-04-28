Лейпциг, Германия, 28 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. 28 апреля в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в первом матче полуфинала Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над шотландским «Рейнджерс» из Глазго.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Единственный мяч на 85-й минуте встречи забил 25-летний испанский латераль Анхелиньо. В текущем сезоне на счету атакующего защитника 7 (2+5) очков по системе гол+пас в 27-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22.

Составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Хальстенберг, Гвардиол, Анхелиньо, Адамс, Лаймер, Шобослаи (Силва, 71’), Нкунку (Поульсен, 89’), Хенрихс (Мукиэле, 90’), Ольмо (Форсберг, 71’).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Басси, Лундстрам, Голдсон, Баришич, Джек (Сэндс, 83’), Арибо (Арфилд, 83’), Камара, Кент, Райт (Сакала, 69’).

Ответный матч состоится 5 мая в Глазго на стадионе «Айброкс Сэтдиум» и начнется в 22:00 по московскому времени.