Лампедуза , Италия, 28 апреля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Власти ЕС должны четче определиться со своим отношением и своей ролью в вопросах о миграции на континент, заявил 28 апреля спикер парламента Италии Роберто Фико.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

До настоящего времени страны, принимающие мигрантов, в частности Италия, не имели необходимой поддержки, в ситуации не было ясности, отметил он.

Надо решить, как работать с миграционными потоками, «потому что они не закончатся никогда, такова наша реальность», добавил Фико.