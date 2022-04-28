Вашингтон, 28 апреля, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Для рассмотрения вопроса об отмене санкций США в отношении России потребуется как минимум прекращение боевых действий на Украине, заявил 28 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в Конгрессе.

(сс) U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

При этом глава Госдепартамента США затруднился дать однозначной ответ на вопрос о том, предполагает ли данное условие полный вывод российских войск с территории Украины.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос о выделении $33 млрд на поддержку Украины, более $20 млрд из которых планируется затратить на оружие, боеприпасы и другую военную помощь.