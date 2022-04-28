Макеевка, ДНР, , 23:45 — REGNUM Ряд населённых пунктов ДНР подвергся вечером 28 апреля обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Так, посёлок Александровка украинские боевики обстреляли из артиллерийских орудий: в 18:00 мск со стороны населённого пункта Красногоровка было выпущено пять снарядов калибра 122 мм. Аналогичный обстрел из этой точки ВСУ провели по Донецку в 18:15 мск.

В 18:15 мск со стороны населённого пункта Майорск ВСУ открыли огонь по посёлку шахты 6/7 в Горловке: выпущено шесть мин калибра 120 мм. В Горловке, кроме того, украинские боевики обстреляли посёлок шахты им. Гагарина: в 18:40 мск со стороны населённого пункта Шумы боевики выпустили 20 мин калибра 120 мм.

В 18:50 мск со стороны населённого пункта Очеретино украинские боевики атаковали город Макеевку, применив БМ27 «Ураган»: выпущено три ракеты.

По Петровскому району Донецка в 19:40 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка украинские формирования выпустили шесть снарядов калибра 122 мм.

В 20:00 мск ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта. Невильское посёлок Лозовое (Ясиноватский район), выпустив пять мин калибра 82 мм. В 21:15 мск южная часть посёлка Зайцево обстреляна ВСУ со стороны северной части этого населённого пункта 12-ю минами калибра 82 мм.

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