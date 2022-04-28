Рим, 28 апреля, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии продлен на полтора месяца, до 15 июня 2022 года, заявил 28 апреля министр здравоохранения Роберто Сперанца.

(сс) AlexChirkin Маска

Распространяться это правило будет в том числе на общественный транспорт и учреждения здравоохранения.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений, кроме масочного режима в общественных пространствах закрытого типа. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.