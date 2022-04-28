Ижевск, 28 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. В апреле Удмуртия экспортировала в Белоруссию 20 тонн посадочного материала — субстрата шампиньонной грибницы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю).

Adm.rkursk.ru Шампиньоны. Предприятие «Грибная радуга»

В ходе досмотра продукции были отобраны образцы посадочного материала, проведено их исследование и установлено отсутствие карантинных объектов.

Согласно требованиям страны-импортера, на продукцию был выдан фитосанитарный сертификат, разрешающий вывоз за пределы РФ.

С начала года республика экспортировала 259,4 тонны субстрата шампиньонной грибницы в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2021 года свою продукцию экспортировали 612 предприятий Удмуртии. Объем экспортных поставок субъектов малого и среднего бизнеса вырос по сравнению с предыдущим годом на 51% и составил 120,5 млн долларов США.

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