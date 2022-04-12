Ижевск, 12 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. По итогам 2021 года свою продукцию экспортировали 612 предприятий Удмуртии. Объем экспортных поставок субъектов малого и среднего бизнеса вырос по сравнению с предыдущим годом на 51% и составил 120,5 млн долларов США, сообщает пресс-служба правительства республики.

Экспорт

«Только при поддержке Корпорации развития региона порядка 100 компаний разместились на 12 зарубежных площадках и продали продукции на 5,8 млн долларов США», — уточнил глава региона Александр Бречалов.

Министр экономики республики Михаил Тумин напомнил, что в Удмуртии работает мера поддержки «экспортный кэшбэк». Компания сможет вернуть 30% от налоговых отчислений в бюджет региона, но не более 500 тысяч рублей. Субсидия предоставляется на затраты по логистике, аренде помещений за рубежом, адаптации продукции для зарубежных рынков и продвижении продукции в интернете. В этом году указанной мерой поддержки смогут воспользоваться 40 компаний на общую сумму до 20 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии достиг 329 млн долларов США. Рост по сравнению с прошлым годом составил 42%.