Москва, 28 апреля, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Украинские боевики продолжают размещать тяжёлое вооружение в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями, сообщил 28 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

Заявив о многочисленных фактах бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, представитель Минобороны РФ рассказал, что украинские боевики продолжают с особой жестокостью и изощрённостью отрабатывать методики нацистов прошлого века.

Так, в Харькове и в Одессе неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение в жилых домах и в школах.