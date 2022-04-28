Милан, Италия, 28 апреля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. «У нас тоже был свой Зеленский, но без американских денег», отметил в своем комментарии для Affari Italiani 28 апреля журналист Паоло Диодати.

Милан

С действующим президентом Украины он сравнивает Умберто Босси, основателя и бывшего лидера «Лиги» (тогда — политического движения с уклоном в североитальянский сепаратизм). На заре карьеры Босси был музыкантом и актером.

Также в Италии Зеленского иногда сравнивают с Беппе Грилло — комическим актером, основателем популистского «Движения 5 звезд», получившего 25% голосов на первых же после своего основания национальных выборах.