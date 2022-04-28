Париж, 28 апреля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Руководство «Пари Сен-Жермен» готово расстаться с 30-летним фланговым нападающим сборной Бразилии Неймаром в ближайшее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 90 миллионов евро. Об этом 28 апреля сообщило издание As.

Antoine Dellenbach Неймар

В текущем сезоне Неймар принял участие в девятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету нападающего 16 (8+8) очков по системе гол+пас в десяти встречах.

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 3 августа 2017 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 222 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.