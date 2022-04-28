Роттердам, Нидерланды, 28 апреля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Сегодня, 28 апреля, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп», «Фейеноорд» в первом матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА 2021/22 примет французскую «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Om.net «Кан» (Кан) — «Марсель» (Марсель) — 1:5

Стартовые составы команд:

«Фейеноорд»: Офир Марциано, Лутсхарел Гертрюйда, Маркос Сенеси, Тайрелл Маласия, Гернот Траунер, Оркун Кекчю, Фредрик Аурснес, Луис Синистерра, Рис Нельсон, Сириль Дессерс, Гус Тиль.

«Марсель»: Стив Манданда, Вильям Салиба, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Жерсон, Димитри Пайе, Амаду Дьенг, Седрик Бакамбу.

В параллельном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА между собою сыграют «Лестер Сити» и «Рома».