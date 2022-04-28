Москва, , 21:15 — REGNUM Российскую оценку ситуации на Украине изложил президент РФ Владимир Путин индонезийскому коллеге Джоко Видодо 28 апреля в ходе телефонных переговоров.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Как сообщили в пресс-службе Кремля, переговоры состоялись по инициативе Видодо. Обсуждалось взаимодействие двух стран с учётом председательства Индонезии в G20.

«По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре на Бали состоится саммит G20, на котором председательствовать будет Индонезия.

С Запада в преддверии саммита звучали пожелания, чтобы президента РФ не приглашали на встречу из-за спецоперации ВС РФ на Украине. Джакарта не согласилась на это.

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