* Дудя — запрещённая в России организация

Минск, , 20:54 — REGNUM Смолевичский районный суд Минской области постановил удалить интервью Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) с исполнителем Тимой Белорусских. Информация об этом появилась 28 апреля в телеграм-канале Baza.

Тима Белорусских Скриншот клипа Тимы Белорусских на его песню «Тает ещё»

Супруги Розниченко, владельцы лейбла Kaufman, на котором раньше издавался Тима Белорусских, подали иск в суд против исполнителя из-за его слов об условиях контракта с компанией, а также об отношениях внутри неё. Суд признал высказывания артиста не соответствующими действительности, а также порочащими честь, достоинство и деловую репутацию супругов Розниченко. В результате этого интервью с Белорусских нужно будет удалить, а сказанные в нём слова опровергнуть.

Ранее владельцы лейбла Kaufman утверждали, что не оставят Тиме Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) его псевдоним. «Тима Белорусских хочет остаться Тимой Белорусских. Но, на наш взгляд, это неправильно, потому что Тима Белорусских — это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю», — объясняли они.

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