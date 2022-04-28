Москва, 28 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Российские ракетные войска уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» украинских нацистов, сообщил вечером 28 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

topwar.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

Кроме того, были нанесены ракетные удары по двум местам скопления военной техники и живой силы укронацистов.

«Ракетными войсками в течение дня уничтожена украинская пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», нанесено поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники», — рассказал Конашенков.