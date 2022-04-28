Бишкек, , 20:26 — REGNUM В Киргизии свыше 183,8 тысячи налогоплательщиков имеют задолженность по налогам и ещё более 7,8 тысячи — по страховым взносам. Об этом сообщает государственная налоговая служба республики.

Долги Selfcreation.ru

В ведомстве отмечают, что налогоплательщикам предоставляется возможность полностью списать начисленные по долгам пени, санкций и штрафы при условии, если они погасят основную сумму задолженности до 1 июля 2022 года.

Должникам, которые уплатят основную сумму долгов по налогам и страховым платежам до 31 декабря 2022 года, налоговая служба обещает простить половину пени, санкций и штрафов.

При этом существует ещё одно обязательное условие — реструктуризации подлежат только те задолженности, которые образовались до 1 июля 2020 года.