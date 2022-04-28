Москва, 28 апреля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. ВКС России крылатыми ракетами воздушного базирования нанесли удары по 38 объектам украинских нацистов, сообщил вечером 28 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Среди пораженных объектов — три пункта управления войсками, шесть складов боеприпасов и горючего, районы сосредоточения войск и опорные пункты нацистов.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 38 военным объектам Украины.

Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Александровка, Гусаровка, Долгенькое и Барвенково», — рассказал Конашенков.