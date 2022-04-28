Бухарест, 28 апреля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) предоставила Румынии €450 млн, которые Бухарест должен использовать для поддержки прибывших на румынскую территорию беженцев с Украины. Об этом 28 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт временного размещения для беженцев с Украины в Джанкое

Согласно официальной информации, выплаты были произведены в рамках Акции сплочения ради беженцев в Европе (CARE).

Деньги могут быть использованы исключительно для обеспечения переселенцев с Украины едой, жильем, медицинским обслуживанием, образованием или работой.

Всего с 24 февраля текущего года в Румынию въехали 801 350 граждан Украины. Из них статус беженцы в стране официально получили около 95 тысяч человек.