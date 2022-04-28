Вашингтон, , 19:17 — REGNUM Запрос направлен в Конгресс США о выделении денег в помощь Киеву, заявил 28 апреля в своём очередном обращении к согражданам американский президент Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Глава США объявил, что буквально только что в Конгресс поступил запрос о том, что Киеву нужно направить «критически важную помощь в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи».

По словам Байдена, без этой помощи Украине будет трудно «противостоять агрессии [российского президента Владимира] Путина в критический момент». Украина, утверждает президент США, ведёт сейчас «борьбу за свободу».

Он добавил, что свою лепту в эту «помощь» Киеву внесут и страны ЕС, и НАТО. Президент США призвал конгрессменов поторопиться с решением.

Напомним, американская администрация просит конгрессменов принять закон о выделении Киеву очередной материальной помощи – в размере $33 млрд: львиная доля пойдёт на военные нужды, восемь с половиной миллиардов – в помощь экономике и три миллиарда – это гуманитарная составляющая.

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