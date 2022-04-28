Москва, 28 апреля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине, скорее всего, продлится длительное время. Такой прогноз 28 апреля сделал военный эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

По его словам, уже сейчас спецоперация принимает серьёзный оборот в плане эскалации. России важно понимать, что противостояние идёт не только с нацистским режимом на Украине, но, пусть и опосредованно, со всем Западом.

«Говорить о каких-то сроках спецоперации не приходится. По моим данным, борьба будет продолжаться долго. Запад поставил себе задачу в виде поражения России. Борьба принимает крайне серьёзный оборот. Важно, чтобы армия Украины не получила односторонних преимуществ», — сказал Ходарёнок.