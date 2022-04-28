Тирана, , 21:21 — REGNUM Албанское новостное агентство TopChannel 28 апреля сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к парламенту Албании в онлайн-формате 3 мая. В настоящее время на территории Албании находятся 1000 беженцев с Украины.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Напомним, политик уже обращался к парламентам большинства стран мира с призывами о введении санкций против России и военной помощи Украине.

27 апреля Зеленский созвонился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым обсудил необходимость эвакуации мирного населения Мариуполя и обмена российских военнопленных на украинских военнослужащих, находящихся на территории «Азовстали».

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