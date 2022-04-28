Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Проект по строительству нового терминала петербургского аэропорта «Пулково» может быть реализован после того, как в аэропорту восстановится пассажиропоток, упавший в связи с пандемией и антироссийскими санкциями. О планах по развитию «Пулково» в рамках часа правительства в Законодательном собрании 28 апреля рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аэропорт «Пулково» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Пулково» — это лицо города. И мы не останавливаем своих планов по его развитию. Так, полным темпом идёт разработка мастер-плана, который включает в себя строительство второго терминала», — отметил вице-губернатор.

Старт строительства терминала будет зависеть от восстановления пассажиропотока. В допандемийном 2019 году «Пулково» почти удалось принять такое количество пассажиров, которое позволяет перейти к возведению второго терминала, однако пандемия внесла в эти планы свои коррективы. Работы будут запущены, когда пассажиропоток аэропорта достигнет 20 млн человек.

Для справки: в 2021 году аэропорт «Пулково» обслужил 18,1 млн пассажиров, что на 8% меньше, чем в 2019 году.

Вице-губернатор также сообщил, что правительство города намерено развивать и авиационную инфраструктуру. Будет открыта новая контрольно-диспетчерская вышка. В этому году свою работу начнёт и Центр управления движением в Российской Федерации на территории петербургского авиагородка.

Напомним, что, по информации главы комитета по развитию туризма в Петербурге Сергея Корнеева, в 2019 году поток туристов составил 10,5 млн человек. В этом году город ожидает прежде всего туристов из регионов Российской Федерации.

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