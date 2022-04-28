Вашингтон, 28 апреля, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Американская компания Moderna подала заявку медрегулятору на разрешение применение вакцины от COVID-19 для детей младше шести лет, сообщает 28 апреля Reuters.

Modernatx.com Moderna

В случае положительного ответа препарат Moderna станет первой вакциной от коронавируса, доступной для детей такого возраста.

По заявлению производителя, двухдозовая вакцина приблизительно на 38% эффективна для профилактики инфекции у детей 2−5 лет и на 44% — у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.

Ранее медргулятор США одобрил вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech для детей от 5 лет и старше.

При этом результаты испытаний вакцины выявили, что среди детей 2-4 лет иммунный ответ является более слабым, чем среди взрослых. Это вынудило Pfizer продлить исследование, результаты которого ожидаются в конце апреля.