Симферополь, 28 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в крупнейшем торговом центре Симферополя, сообщает 28 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Взрывное устройство было подготовлено бывшим украинским военным 1988 года рождения, сторонником нацистов. Массовое убийство он готовил по указаниям украинской нацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

На месте жительства украинского террориста изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для изготовления других бомб, экстремистская литература и нацистская атрибутика.