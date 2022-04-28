Пенза, 28 апреля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Пензенской области обратился 91 пострадавший от нападения клещей, из них 25 детей в возрасте до 14 лет. За неделю от клещей пострадали 66 человек, в том числе 19 несовершеннолетних, сообщает 28 апреля региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза исследованы 82 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в восьми их них.

От клещей обработано 32,66 гектаров площади на территории пяти объектов. За истекшую неделю акарицидной обработкой охватили 31,66 гектаров.

ИА REGNUM напоминает, за январь–март 2022 года диагностированы два случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Наровчатского района и города Пензы, заражение произошло еще в сезон 2021 года.

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