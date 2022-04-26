Ставрополь, 26 апреля 2022, 11:28 — REGNUM В Ставропольском крае зафиксирован случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Диагноз поставлен жительнице Андроповского района. Причиной стало заражение от клеща, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Всего с начала 2022 года в крае обратились в медорганизации по поводу укусов клещей 195 человек, в том числе 85 детей. В Роспотребнадзоре напомнили, что с наступлением тепла клещи активизируются и необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться от них опасными заболеваниями.