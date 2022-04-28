Санкт-Петербург, 28 апреля, 2022, 16:26 — ИА Регнум. СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Санкт-Петербурга потратит 1,1 млрд рублей на покупку 35 двухсекционных автобусов, рассказали 28 апреля в пресс-службе транспортной компании.

t. me/patspb Общественный транспорт. Автобус в Петербурге

Как следует из документации госзакупки, планируется приобрести 35 двухсекционных автобусов вместимостью не менее 150 человек. Наземный транспорт должен быть оборудован комфортабельной низкопольной техникой с USB-зарядками.

«Они выйдут на маршруты с высоким пассажиропотоком», — отметили в пресс-службе, уточнив, что предприятие является единственным перевозчиком, эксплуатирующим в Петербурге подобный подвижной состав.

«Сегодня каждый третий автобус в автопарке является двухсекционным. Последняя партия автобусов особо большого класса вышла на линию в 2020 году», — добавили в «Пассажиравтотрансе».

Новые автобусы прибудут в Северную столицу до 15 ноября 2022 года.

Напомним, что «Пассажиравтотранс» уже приобрел 48 односекционных автобусов большого класса, которые должны быть поставлены до сентября.