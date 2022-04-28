Валерий Ходячий, 28 апреля 2022, 16:55 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили предстоящую встречу избранного президента страны Юн Сок Ёля и главы США Джо Байдена.

Флаги США и Южной Кореи
Флаги США и Южной Кореи
Jeon Han

Согласно южнокорейским СМИ, избранный глава Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден свою первую встречу проведут в Сеуле 21 мая.

Лидеры двух стран обсудят широкий круг вопросов, включая развитие двустороннего альянса, сотрудничество в решении северокорейских проблем, вопросов экономической безопасности, ключевых региональных и международных вопросов.

Известно, что визит Джо Байдена в Сеул, назначенный на 20–22 мая, состоится через 10 дней после того, как Юн Сок Ёль вступит в должность главы государства.

Джо Байден посетит Южную Корею впервые с момента вступления в должность президента США. Визит состоится на фоне обострения напряжённости на Корейском полуострове после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты.

«Юн Сок Ёль приветствовал решение Джо Байдена посетить Южную Корею, и две страны тесно сотрудничают по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить успешный визит президента США», — отметила пресс-секретарь избранного президента Пэ Хён Чжин.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Ранее Юн Сок Ёль дал понять, что его главная цель во внешней политике — укрепить союзнические отношения с США, а визит Джо Байдена станет «хорошей возможностью» для «всестороннего укрепления» двустороннего альянса.

Напомним, что Джо Байден был первым иностранным лидером, который провел телефонные переговоры с Юн Сок Ёлем после его избрания президентом. А в начале апреля избранный президент Южной Кореи направил делегацию в Вашингтон.

Белый дом также объявил о поездке, заявив, что президент США посетит Южную Корею и Японию с 20 по 24 мая. В Токио Байден также встретится с лидерами Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad).

«А где он с ним встречаться-то будет? Администрацию переносят, а в Голубой дом он ни ногой», — интересуется rame***.

«Сообщил о желании встретиться с Муном?» — недоумевает gkst***.

«Поведет его в отель «Shilla», где будет устраивать вечеринку по случаю инаугурации?» — недоумевает seok***.

«Юн, хорошенько подготовься к встрече в Байденом», — советует didr***.

«Между прочим, Мун Чжэ Ин наладил хорошие отношения с США и Китаем. Я беспокоюсь, что Юн может все испортить», — беспокоится spri***.

«Байден, позволь нам разрабатывать свое ядерное оружие», — требует law0***.

«Он собирается лечить свою деменцию?» — интересуется pch6***.

Джозеф Байден
Джозеф Байден
Gage Skidmore

«Я верю, что всё пройдет хорошо», — надеется soyo***.

«Уверен, что после Байдена к нам наведается глава МИД Китая», — уверяет ugaj***.

«Что-то мне подсказывает, что Байден едет в Южную Корею, чтобы только встретиться с Мун Чжэ Ином», — предполагает wndu***.

«Я буду внимательно следить за тем, сколько денег из государственной казны потратит Юн», — пишет alsk***.

«Надеюсь, что союз Южной Кореи, США и Японии продолжит развиваться», — надеется kym9***.

«А если Байден откажется от встречи в комплексе министерства обороны?! Разве нельзя провести встречу на военной базе США в Пхёнтхэке?» — интересуется leee***.

«Если наладишь отношения с США, КНДР не сможет и пальцем пошевелить!» — считает lst0***.