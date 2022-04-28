* запрещённая в России организация

Кабул, 28 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Большинство недавних нападений в Северном Вазиристане было совершено группой Хафиза Гуля Бахадура — экстремистского священнослужителя, известного своими тесными связями с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «Дан».

Sntat.ru Террорист

Издание сообщает, что более 100 пакистанских солдат были убиты в результате нападений боевиков с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в Афганистане.

Хафиз Гуль Бахадур владел медресе в деревне недалеко от города Мирамшах в Северном Вазиристане. Вазиристан долгое время был убежищем для арабских и узбекских боевиков.

Гуль Бахадур покинул «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу после его образования в 2007 году, потому что в то время он был сосредоточен на борьбе с силами западной коалиции в Афганистане. Это очень сблизило его с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Гуль Бахадур бежал в Афганистан, когда Пакистан начал военную операцию в Северном Вазиристане в 2014 году против изгнания террористов. Теперь, после победы афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сосредоточил свои усилия на борьбе с пакистанскими силами безопасности.

Согласно пакистанской газете, возвращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане придало смелости «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Газета утверждает, что от 5000 до 6000 террористов, воюющих против пакистанского правительства, укрываются в Афганистане.

«Дан» пишет, что те, кто воевал разрозненными группами, теперь объединились и лучше экипированы. Их руководство бежало в Афганистан от военных операций в бывшем районе проживания племён Пакистана, видимо, при поддержке афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Говорят, что многие боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были освобождены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из афганских тюрем после ухода США, активно участвуют в организации террористических атак в Пакистане.

Растущая напряжённость между Пакистаном и режимом афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляется в эскалации пограничных столкновений. В последние месяцы резко участились нападения боевиков на пакистанские силы безопасности. Теперь, когда пакистанские авиаудары по территории Афганистана и сообщения о жертвах среди гражданского населения привели к эскалации напряжённости, ситуация изменилась более радикально.

Пакистан жёстко предупредил режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о недопущении использования афганской территории боевиками для совершения нападений на его силы безопасности.

Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охарактеризовал авиаудары Пакистана по афганской территории как «жестокие» и заявил, что они «проложат путь к вражде» между двумя странами.

Между тем, министерство иностранных дел Пакистана сообщает, что удары беспилотников по укрытиям боевиков в восточных районах Афганистана были нанесены 16 апреля после того, как несколько пакистанских солдат были убиты в засаде террористов в Северном Вазиристане.

По словам газеты, приграничные районы Афганистана стали убежищем для пакистанских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, несмотря на неоднократные предупреждения Пакистана, афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказываются принимать против них какие-либо меры.

Действительно, атаки боевиков в Северном и Южном Вазиристане участились с приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане в августе 2021 года. Газета пишет, что в результате таких нападений погибло более 100 пакистанских солдат. Сообщается, что авиаудары, направленные против укрытий боевиков в Афганистане, показывают, что пакистанские официальные лица потеряли терпение из-за бездействия, продемонстрированного афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Растущая напряжённость в отношениях между Афганистаном и Пакистаном не может быть объяснена только опорными пунктами «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Потому что пограничные конфликты также обострили отношения между двумя сторонами.

Главную озабоченность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывает решение Пакистана провести демаркацию Линии Дюранда. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сняли колючую проволоку на некоторых участках Линии Дюранда, утверждая, что Пакистан не имеет права строить заграждения вдоль границы.

Пакистан устанавливает заграждения вдоль 2400-километровой границы с Афганистаном, чтобы люди не могли незаконно её пересекать. До установки заграждений перемещение для приграничных племён было беспрепятственным. Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят открыть границу для проживающих в регионе пуштунских племён.

Сообщается, что боевики «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали снимать колючую проволоку с границы через несколько месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти в Кабуле. Предыдущие афганские правительства выступали против заграждений, но никогда не пытались применить силу для прекращения их установки.

«Дан» пишет, что дальнейшие усилия «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по разрушению заграждений могут привести к эскалации региональной напряжённости.

По иронии судьбы, столкновения обострились на фоне того, что Пакистан активно участвовал в международной гуманитарной поддержке Афганистана и призывал мир признать режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако нет никаких признаков того, что афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут удерживать боевиков от нападений на пакистанские войска.