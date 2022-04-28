Брюссель, , 16:07 — REGNUM Внести ясность в вопрос возможности рублёвых расчётов за российский газ и пресечь её, если она окажется незаконной с точки зрения санкций ЕС против России, предложили Еврокомиссии десять европейских стран, сообщает 28 апреля Bloomberg.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Страны, включая Польшу, Латвию, Финляндию, Болгарию и Бельгию, заявили, что формулировка по санкциям против России, касающаяся расчётов в рублях, «слишком размыта».

Варшава заявила, что ЕК своей формулировкой открывает возможность для разногласий внутри Европейского союза. А также позволяет обойти санкции, что нужно исключить.

Со своей стороны ЕК дала согласие на то, чтобы уточнить формулировку.

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