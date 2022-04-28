Донецк, 28 апреля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли с применением артиллерии Петровский район Донецка. Об этом 28 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 15:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бойцы Росгвардии обнаружили и обезвредили более 200 противодесантных мин в Херсонской области Украины