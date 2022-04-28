Волгоград, 28 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 22-летнего мужчины на производстве в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Уголовное дело

Несчастный случай произошёл в марте 2022 года. Молодой человек чистил конвейерную ленту от глиняной массы и упал в бункерную часть промежуточных вальцов. Рабочий скончался на месте.

Расследование ведётся по статье «Нарушение требований охраны труда».