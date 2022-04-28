Вашингтон, 28 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Американская актриса Кейт Бланшетт прокомментировала покупку соцсети Twitter предпринимателем Илоном Маском. Об этом 28 апреля пишет Daily Mail.

Joan Hernandez Mir Кейт Бланшетт

Как отмечает издание, актриса раскритиковала действия Маска. «Это опасно. Это всё, что я должна сказать. Это очень, очень опасно», — высказалась Бланшетт.

Ранее британская актриса Джамила Джамиль заявила, что уходит из Twitter после приобретения компании Маском. «Я боюсь, что это покушение на свободу слова поможет этой адской платформе достичь своей окончательной формы абсолютно беззаконной ненависти, фанатизма и женоненавистничества», — объяснила она своё решение.