Ясиноватая, ДНР, , 15:01 — REGNUM При обстреле киевскими боевиками города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) получило повреждения здание школы. Об этом 28 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что при ведении украинскими нацистами по городу беспорядочного огня были повреждены домостроения по улицам Садовая, Невского и Чайковского.

«Снаряды также попали по территории школы №5», — говорится в сообщении и добавляется, что в результате обстрела был ранен один мирный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что накачивание западными вооружениями Украины и других стран ставит под угрозу безопасность континента и провоцирует нестабильность.