Сеул, 28 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль планирует принять участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится в Швейцарии в январе 2023 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

대한민국 대법원 Юн Сок Ёль

По её словам, Юн выразил намерение посетить Давос после того, как получил приглашение от главы ВЭФ Клауса Шваба во время двусторонней встречи.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями о четвертой промышленной революции и планах, касающихся предстоящего форума.

Известно, что Всемирный экономический форум обычно проводится в начале каждого года, однако из-за штамма коронавируса «Омикрон» дату проведения форума в текущем году перенесли на 22–26 мая.