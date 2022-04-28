Москва, , 14:44 — REGNUM Правительство России приняло меры по привлечению медицинских кадров в сельские местности. Об этом 28 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Михаил Мишустин Government.ru

«По поручения президента расширяем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Теперь их участниками могут стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые после окончания учебного заведения будут трудиться в населённых пунктах, то есть по месту проживания», — заявил Мишустин.

«Они получат такие же подъемные, которые раньше назначались только при переезде, при устройстве в медицинской организации на селе удаленных труднодоступных территориях и небольших городах. Там таким молодым врачам единовременно выплатят от 1 до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушерам и медсёстрам — от 500 до 750 тыс. рублей. Это зависит от конкретного места».

В то же время, если говорить о Дальнем Востоке, крайнем Севере и Арктике, то там компенсации будут ещё выше, отметил он.

«Для докторов — 2 млн рублей, для среднего медицинского персонала 1 млн рублей», — указал премьер-министр.