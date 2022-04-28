Краснодар, 28 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковидные стационары за сутки попали 82 человека, данные 28 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 27 апреля, сообщалось о 107 госпитализированных кубанцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Подтверждено заражение коронавирусом ещё у 141 человека — это на 85 случаев меньше, чем накануне.

«На 28 апреля в Краснодаре положительный тест получил 51 человек, в Северском районе – 10, в Новороссийске – девять, в Сочи – восемь. В Красноармейском районе семь жителей с инфекцией, в Апшеронском – пять», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В регионе с начала пандемии подтвердили 257 864 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 245 411 жителей, скончались 10 845 заболевших. В ковид-стационарах остаются 899 пациентов, 38 человек на ИВЛ, на ЭКМО – один.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая в регионе снимают режим повышенной готовности, который действовал в связи с пандемией с марта 2020 года.