Вашингтон, 28 апреля, 2022, 14:35 — ИА Регнум. У входа в один из крупных портов на Черном море Россией якобы размещены дрессированные дельфины, что может свидетельствовать о том, что эти животные якобы могут использоваться для защиты крупной российской военно-морской базы. Об этом 28 апреля сообщает британская газета The Guardian.

JohnAlvarez Дельфин

По данным издания, аналитики Военно-морского института США (USNI) изучили спутниковые снимки якобы военно-морской базы в Севастополе и пришли к выводу, что там находятся эти морские животные, которые могли быть перемещены туда перед началом спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины для противодействия украинским диверсантам.

Также утверждается, что Россия якобы имеет историю подготовки дельфинов в военных целях, используя этих млекопитающих для извлечения предметов или «сдерживания вражеских водолазов».

Отметим, в 2018 году американские СМИ также «на основе спутниковых снимков» заявляли, что Россия якобы использует дельфинов на своей военно-морской базе в Тартусе (Сирия).