Берлин, , 14:35 — REGNUM Период долгого и интенсивного экономического сотрудничества России и Германии закончился в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен, сообщает 28 апреля Reuters.

По его словам, даже для длительных партнёрских отношений есть красная черта. Россия пересекла эту черту, когда начала на Украине военную операцию. Теперь с ней нельзя вести «обычный бизнес».

«Для Германии и России эта война означает окончание эры. Эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества», — сказал Мерен.

Он выразил надежду, что Россия продолжит придерживаться контрактных обязательств, а также соглашения с ФРГ о защите инвестиций. Участие компании продолжится в уже существующих проектах в России.

В отчёте Wintershall Dea за первый квартал 2022 года указано, что компания списала активы на €1,5 млрд из-за потери доходов по проекту «Северный поток-2» и связанных с Россией операций.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, которая добывает газ в России вместе с Газпромом. Она владеет 15,5% оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream AG, а также является одним из инвесторов строительства «Северного потока-2».

Читайте также: Wintershall отказалась от новых проектов в России