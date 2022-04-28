Москва, , 14:33 — REGNUM Решение, которое приняло правительство Германии о поставках тяжёлого вооружения режиму президента Украины Владимира Зеленского, могут иметь печальные последствия. Об этом 28 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Бундестаг

«Видимо, немецким законодателям не дают покоя лавры их предшественников, которые заседали в германском парламенте под другим названием в прошлом веке», — предположил политик.

»Это печально для парламента. Печально заканчивается», — написал в телеграм-канале Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля бундестаг принял заявление с призывом к правительству Германии о всеобъемлющей поддержке Украины, включающей поставку тяжёлых вооружений. Как уточнил вице-спикер германского парламента Вольфганг Кубики, в заявлении бундестаг требует, чтобы правительство ФРГ поддерживало все усилия Украины по достижению перемирия и гарантировало при этом отсутствие любых переговоров «в обход украинцев». Требование включает поддержку возможного будущего соглашения между Россией и Украиной с участием США, Канады, партнёров на НАТО и ЕС.

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Также в бундестаге призывают правительство и дальше поставлять Киеву вооружения, по возможности скорее, и «расширить поставки тяжёлого вооружения и сложных систем».