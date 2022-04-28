Москва, 28 апреля 2022, 14:18 — REGNUM Польша планирует установить контроль над «историческими владениями» на Украине. Об этом 28 апреля сообщил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Iacis.ru

Он рассказал, что речь идёт о повторении механизма, реализованного после Первой мировой войны, по которому коллективный Запад признает право Польши на оккупации части Украины, а затем включение территорий в свой состав.

По словам главы СВР, схема обсуждается с администрацией президента США Джо Байдена.

«Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — уточнил Нарышкин.