Москва, , 14:11 — REGNUM Западные страны могут сохранить диалог с Россией, но при условии. Об этом 28 апреля в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Столтенберг. Нато Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как уточнила российский дипломат, для этого Западу Западу необходимо прекратить дальнейшее усиление альянса в Европе.

«Россия остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В числе требований — не расширение альянса на восток.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что диалог России с Североатлантическим альянсом и Западом всё равно когда-то начнется. Он подчеркнул, что Россия готова к такому диалогу.

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