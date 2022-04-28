Бухарест, 28 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Спикер Сената (верхней палаты парламента) Румынии Марчел Чолаку выступил с заявлением, в котором пообещал властям Украины «максимальное содействие» в вопросах поставок Киеву летального оружия. Об этом 28 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Pixabay.com Флаг Румынии

По словам Чолаку, в настоящее время правительство Румынии в целом одобряет идею военной помощи Украине, и для окончательного решения этого вопроса необходима лишь правовая база.

«Высший законодательный орган страны рассмотрит этот вопрос в ближайшее время, и я не сомневаюсь, что будет дан положительный ответ», — резюмировал, в частности, он.

Ранее о намерении Бухареста рассмотреть возможность оказания военной поддержки ВСУ заявил премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Напомним, 26 апреля Чукэ Чолаку и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску посетили Украину с официальным визитом.