Донецк, 28 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Три мирных жителя пострадали в результате обстрела Донецка. Об этом 28 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

«По уточнённым данным, в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины Кировского района Донецка погибли трое гражданских», — говорится в заявлении штаба.

Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. Под удар украинских войск попал рынок «Меркурий» в Кировском районе Донецка.