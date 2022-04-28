Пекин, 28 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В условиях растущей в мире инфляции власти Соединённых Штатов должны создать благоприятные условия для поставщиков продукции из Китая на американский рынок. Сделать это можно путём снижения повышенных пошлин на широкий перечень товаров. Об этом 28 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«В нынешних условиях, когда наблюдается высокая инфляция, американские компании и потребители в целом заинтересованы в отмене повышенных пошлин на продукцию из Китая», — цитирует ТАСС Фэна.

Он подчеркнул, что одностороннее повышение тарифов со стороны США не идёт на пользу как Китаю, так и самим США и всему миру.

«В нынешней ситуации высокой инфляции отмена повышенных пошлин в отношении китайских товаров отвечает фундаментальным интересам американских потребителей и компаний», — указал представитель министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года между Китаем и США идёт открытая торговая война. Началась она с введения Вашингтоном заградительных пошлин на китайские товары. Экс-президент США Дональд Трамп ввёл против китайского импорта карательные тарифы в размере от 7,5% до 25%. Пекин предпринял ответные действия.

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В марте 2022 года США убрали из списка запрета на китайский импорт 352 товара, что значительно меньше 549 китайских продуктов, торговлю которыми Соединённые Штаты хотели ограничить ранее. Разрешения на торговлю вступили в силу задним числом с 12 октября 2021 года и продлятся до 31 декабря 2022 года. Решение о восстановлении торговых отношений охватит широкий спектр китайского импорта на общую сумму $370 млрд.

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