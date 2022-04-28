Москва, 28 апреля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Польша прорабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине. Об этом 28 апреля заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», — цитирует его пресс-служба бюро.

По его словам, первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». Сейчас с администрацией главы Белого дома Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии.

Согласно предварительным договоренностям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств», добавил он.