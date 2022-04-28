Брюссель, , 13:20 — REGNUM Министр финансов Болгарии Асен Василев и болгарский министр энергетики Александр Николов прибыли в Брюссель для переговоров с представителями Еврокомиссии (ЕК) о дальнейших шагах Софии после прекращения поставок в страну газа из России. Об этом 28 апреля сообщает БНР.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

По официальной информации, в ходе соответствующих встреч планируется выработать «единую стратегию импортозамещения российских углеродов».

«Болгария готова рассмотреть и принять любое предложение ЕК по совместным закупкам американских и европейских носителей», — отметил Николов.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Болгарии активизировать поставки газа из соседних стран-членов ЕС.

«Этот сценарий должен получить развитие», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки голубого топлива болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки газа в апреле в рублях.