Москва, 28 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Телеведущего Максима Галкина заменили в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале, сообщает StarHit.

Скриншот с YouTube Максим Галкин

Отмечается, что недавно шоу продолжили снимать, однако Галкина не позвали на съемки в Останкино.

Предварительно, шоу будет уже без его участия. Съемки планируют закончить в ближайшее время, чтобы показать его уже к 9 Мая.

В настоящий момент точных данных, кто станет новым ведущим, сменившим Галкина, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2022 года Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал из России. В настоящее время артист пребывает на территории Израиля, где уже планирует первые гастроли.