Донецк, 28 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по рынку «Меркурий» в Донецке. Об этом 28 апреля сообщили в оперативном штабе Донецкой Народной Республики.

Mil.gov.ua Артобстрел

В результате обстрела Кировского района города под удар попал рынок «Меркурий», рассказали в штабе. Погибли два мирных жителя, ещё пять человек получили ранения.

Также в штабе проинформировали, что в результате обстрел боевиков на рынке «Сокол» загорелись контейнеры.